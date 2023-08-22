«Были обыкновенными туристами»: сын погибших супругов-диггеров опознал их тела по фото

В Москве продолжаются поиски тел погибших диггеров. Пару дней назад экскурсионная группа спустилась в коллекторы, и в тот момент начался сильный дождь. У группы не было шансов на спасение. Одними из участников оказались супруги из Санкт-Петербурга. Их тела по фото опознал их сын. Об этом сообщает телеканал «360».

Молодой человек рассказал, что предварительно подтвердил личности родителей. Сейчас он прилетел в Москву, чтобы пойти на опознание. По его словам, его мать и отец были обыкновенными туристами, которые любили ходить в горы, кататься на байдарках. В столице же они решили спуститься в подземелье.

Сын погибших предположил, что они нашли объявление об экскурсии в Интернете и, заинтересовавшись, согласились.

«Глупостью было туда ходить. Взрослые же люди. Сложно это очень…» - поделился своим мнением молодой человек.

Ранее стало известно, какое вещество находилось в шприце, который воткнулся 10-летней девочке в ногу в Москве. Напомним, что она пострадала в арендованном автомобиле, в котором передвигалась по городу вместе с родителями.