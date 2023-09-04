Отсудила 400 тысяч: женщина проходила два года с марлей в животе после операции

В Калининграде врачи оставили в животе пациентки марлю во время операции. Ей удалось отсудить у медиков 400 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, все произошло во время удаления матки у 66-летней жительницы. Через некоторое время она стала чувствовать болезненные ощущения и обратилась к врачам. Медики решили, что у женщины онкологическое заболевание и начали лечение.

Позже оказалось, что истинная причина в марле, оставленной во время операции. Было проведено повторное хирургическое вмешательство. В ходе операции у пациентки из живота достали салфетку, но вместе с ней пришлось удалить 30 см кишечника.

Женщина потребовала компенсацию морального вреда и обратилась в суд. Там ей присудили 70 тысяч рублей, но жительница осталась недовольна и обжаловала решение. Областной суд постановил, что пострадавшей должны выплатить 400 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, как в Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике пациентки. После обнаружения у женщины рака, болезнь развивалась быстро. Опухоль была заметна не сразу, поэтому к моменту операции зимой этого года у пациентки была уже четвертая стадия болезни. После операции и курса химиотерапии врачи из Екатеринбурга сделали женщине рентген, в ходе которого обнаружили неожиданную находку.