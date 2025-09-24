«Записей нет»: мать пропавшего в Турции российского пловца заявила, что организаторы заплыва скрывают правду

Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова обвинила организаторов заплыва через Босфор в сокрытии правды по поводу исчезновения ее сына. Ее слова приводит РИА Новости.

Прежде всего Галина Свечникова обращает внимание на отсутствие видеозаписей самого заплыва, хотя съемки велись.

«Было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи», — сказала родительница спортсмена в беседе с изданием.

Она добавил, что с момента пропажи Николая прошел ровно месяц, однако вопросов по поводу того, что на самом деле с ним случилось, стало даже больше, чем было в начале. И власти Турции продолжают хранить молчание.

24 августа Николай Свечников принял участие в заплыве «Босфор-2025». Однако на финише он так и не появился. Один из участников соревнования отметил, что перестал видеть россиянина уже на 500-м метре дистанции.

По одной из версий, в ходе заплыва Николай мог выбиться из сил или пострадать из-за судороги. Другие предполагали, что он выбрался на берег и сбежал. Однако позже мать пловца опровергла этот вариант, заявив, что на побег у мужчины не было никаких причин.

Ранее мы писали о том, что супруга пропавшего в Босфоре Николая Свечникова не оставляет попытки найти его.