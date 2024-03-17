Центр эпидемиологии не нашел инфекций в клинике пластического хирурга Хайдарова. Об этом сообщает Kp.ru.

Медицинскую клинику IQPLASTIQUE уже проверял Росздравнадзор. Тогда госорган выявил грубые нарушения обязательных лицензионных требований. По итогам проверки были выписаны штрафы.

Теперь к Хайдарову пришли из Центра гигиены и эпидемиологии города Москвы. Специалисты занимались поиском вредных бактерий и инфекций в воздухе, на аппаратах и в медицинских кабинетах. Однако, как заявили представители клинки IQPLASTIQUE, никаких нарушений выявлено не было.

«Ранее в разных СМИ ходили слухи, что якобы в клинике Хайдарова была какая-то инфекция, но это неправда. И проверка от Центра гигиены и эпидемиологии подтвердила, что никаких инфекций нет», — завил представить медучреждения.

Напомним, в феврале в прессе сообщали о смерти продюсера Петра Гаврилова. По данным СМИ, мужчина скончался спустя какое-то время после операции в клинике Хайдарова.

Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и слухи в Сети после смерти пациента.