Запертый в вытрезвителе петербуржец поджог свои вещи, пытаясь привлечь внимание врачей

В Санкт-Петербурге в одном из корпусов Мариинской больницы в ночь на 20 марта произошел пожар, устроенный одним из пациентов. Мужчина поджог свою одежду и попал на видео. Об этом сообщило издание Baza.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как петербуржец, находясь в замкнутом помещении психосоматического изолятора вместе с соседом, лежащем на кушетке, поджигает свою куртку. Он дождался, пока огонь охватит ее, а затем бросил ее в угол комнаты.

Отмечается, что таким образом мужчина хотел привлечь внимание врачей. Правда, вышло у него это не очень. Пациент надеялся, что медики сразу придут к нему в изолятор, как только начнется возгорание, но этого не произошло. Будучи не готовым долго сидеть в задымленной комнате, поджигатель сам стал тушить пламя.

Распространение огня удалось довольно быстро остановить. Зачем именно мужчина пытался привлечь персонал больницы – не уточняется.

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