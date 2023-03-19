В Тюмени мужчина сломал половой орган из-за бурной страсти

Уролог Владислав Вешкурцев рассказал, что по статистике за год в Тюмени мужчины ломают половой орган несколько раз. За свою 30-летнюю практику врач вспомнил случай, когда в больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии — половой орган был похож на баклажан.

По словам специалиста, у пациента обнаружили перелом мужского органа. Врач диагностировал «разрыв пещеристого (кавернозного) тела (это структурная часть органа) во время агрессивного полового акта».

Вешкурцев объяснил, что для спасения нужно ушить кавернозное тело. Сначала необходимо точно определить место перелома, а потом приступать к операции. Пациенту понадобится долгое восстановление. К интимной жизни возвращаться можно, но существуют риски искривления органа.