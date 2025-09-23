Заперла в квартире и ушла к соседям: в Подмосковье двое детей погибли в пожаре

В Подмосковье двое детей погибли в пожаре. Мать оставила их запертыми в квартире.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные МЧС по региону.

Несчастный случай произошел в Подольске. Стало известно, что двое детей, мальчики в возрасте двух и четырех лет, остались одни дома, когда их мама поднялась к соседям сверху. Отец в это время находился на работе.

По данным ведомства, в отсутствии женщины в квартире, предположительно, случилось короткое замыкание светильника, который был прикреплен к изголовьям одной из кровати. Ухудшило ситуацию и то, что все окна в помещение оказались закрыты. Из-за этого в квартире скопился угарный газ.

Сообщается, что мальчиков эвакуировали в бессознательном состоянии. Спасатели пытались их реанимировать на месте, однако спасти детей не удалось.

По предварительным данным, все это время мать малышей распивала алкоголь в компании соседей сверху. Домой она вернулась только после того, как пожар был потушен. Известно, что семья состоит на учете.

Выяснение всех обстоятельств случившегося поставили на контроль в прокуратуре Московской области.

Ранее мы писали, что мать из Красноярска, чьи дети погибли в пожаре, могут оправдать.