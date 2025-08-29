Адвокат Свербей рассказал, могут ли оправдать молодую мать из Красноярска, два сына которой погибли при пожаре

В Красноярске в апреле 2025 года произошел пожар, при котором погибли трехлетний мальчик и его девятимесячный брат. В квартире дети были одни — мама уехала на встречу с сестрами, оставив сыновей на дедушку. Однако мужчина ушел из дома к соседям, и во время его отсутствия вспыхнул огонь. Сейчас матери погибших малышей Елизавете предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Но, по словам ее адвоката Александра Свербея, женщину можно оправдать. Об этом узнал сайт «Страсти».

Александр Свербей отметил, что Елизавете грозит до четырех лет лишения свободы. Но по делу есть основания для оправдания россиянки. По версии следствия, старший из детей проснулся, взял зажигалку и поджег белье, а его мать не приняла достаточных мер к обеспечению безопасности детей.

«Случилась страшная трагедия, но версия следствия не выдерживает никакой критики, и Елизавета обоснованно ее не принимает. Елизавета приняла меры к безопасности для детей. Договорилась со своим отцом о присмотре за ним. Это подтверждают сама Елизавета и ее отец, однако эти сведения, по непонятным причинам, следствием не принимаются», — заявил адвокат.

По словам Свербея, на данный момент нет никаких доказательств, что причина пожара заключалась именно в открытом горении. Юрист подчеркнул, что в деле есть как минимум один свидетель, но он не допрашивался.

«Обвинение должно строиться на совокупности объективных и достоверных доказательств, а не на домыслах следствия, ничем не подтвержденных. Ну и есть достаточные основания полагать, что по делу имеется как минимум один свидетель, который не допрашивался. Следователь приехал с готовым протоколом домой к свидетелю, и он его подписал, не читая. Подводя итог, Елизавета, оставляя детей со своим отцом, не могла предвидеть, что в квартире случится пожар и ее дети погибнут», — заключил Александр Свербей.

Помочь добиться справедливости Елизавете пытается и правозащитница Светлана Грачева. Она отметила, что обвинения не могут строиться лишь на догадках.

«С учетом требований уголовно-процессуального закона суду первой инстанции, который будет рассматривать данное дело по существу, нужно исходить из того, что обвинительный приговор должен быть поставлен на достоверных доказательствах и по уголовному делу должны быть исследованы все версии, как виновности, так и невиновности подсудимой. Будем бороться за справедливость, и я больше чем уверена, что суд нас услышит и судьба человека не будет сломлена до конца», — поделилась Светлана Грачева.

