Запашный назвал виновного в падении эфиопского акробата в Большом Московском цирке

19-летний артист из Эфиопии Абель Дагим получил серьезные травмы при выполнении трюка на контрольной репетиции перед выступлением в Большом Московском цирке из-за ошибки одного из коллег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

По его словам, циркач рухнул на пол мимо мата и получил тяжелейшие травмы из-за пассировщика — человека, стоящего справа от мата, на который приземляется акробат.

«Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже - остановить это вращение, подставив собственный корпус», - пояснил Запашный.

Он также опубликовал видео, на кадрах которого зафиксировано падение Абеля. Как пояснил Эдгард, на нем видно, что пассировщик не подстраховал исполнителя сложного трюка.

Запашный пожелал акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления и поблагодарил врачей за оказание профессиональной помощи. Медики уже через пять секунд были возле пострадавшего, так как дежурили на репетиции.

Ранее сообщалось, что воздушного гимнаста госпитализировали в тяжелом состоянии — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника в двух местах.