Воздушный гимнаст из Эфиопии сорвался с высоты в Большом Московском цирке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии по имени Абель упал во время репетиции с высоты 7 метров. Известно, что мужчина выполнял трюк «качели», однако при соскоке он промахнулся мимо страховочного мата и упал навзничь.

В итоге артиста госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника в двух местах.

Сейчас в Москве проходит всемирный фестиваль «Идол», на котором цирковые артисты из разных стран показывают свое мастерство.

Ранее мы писали о том, что в цирке Магнитогорска после трюка умерла 22-летняя девушка. При этом руководство цирка заявляло, что артистка находилась на безопасной высоте и не нуждалась в страховке.