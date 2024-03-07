Занятия отменены, проводится эвакуация: поток нечистот затопил школу и развеселил учеников

Коммунальна авария произошла в одном из учебных учреждений Самары. Из-за прорыва труб на пол хлынул целый поток нечистот. Под восторженные крики школьников содержимое канализации растеклось по первому этажу, передает Telegram-канал Baza.

Очевидцы событий, сами ученики, сняли последствия коммунального ЧП на камеру смартфона. В Сети появился ролик из школы, где произошла авария. На нем видно, как дети через дверь наблюдают за потоком нечистот, который постепенно затопляет весь первый этаж образовательного учреждения.

При этом сложившаяся ситуация позабавила несовершеннолетних. Они с интересом наблюдали, как школа постепенно уходит под «воду». В результате случившегося занятия там на сегодня были отменены, а дети выведены на улицу.

Ранее в одной из гимназий Северной столицы на пятиклассников хлынула с потолка огненная лава. Инцидент произошел прямо во время урока.