Занимались тяжелым физическим трудом: детей из интерната для инвалидов заставляли работать вместо дворников

Интернат для детей-инвалидов в Железногорске проверят после череды жалоб. Руководство учреждения обвиняют в эксплуатации труда несовершеннолетних и мошенничестве, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Родители воспитанников пожаловались журналистам на ужасающие условия содержания. По их словам, воспитатели жестоко обращаются с детьми, а руководство учреждения незаконно собирает деньги.

Помимо этого, несовершеннолетние с инвалидностью задействованы в работе на территории интерната. Например, их использовали вместо дворников и заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, что запрещено.

На ситуацию уже обратил внимание губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он попросил специальные службы проверить интернат на соблюдение всех правил.

Ранее в Якутии прокуратура внесла представление учителю коррекционной школы. Он вытолкнул во время урока первоклассника-инвалида за дверь.