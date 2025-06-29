Занималась пытками и грабежами: банду российских вымогателей задержали в Таиланде

Полиция в Таиланде расследует преступления банды вымогателей из России. Один из преступников сейчас задержан, еще двое — находятся в розыске, передает Telegram-канал Mash.

Банда совершила нападение на соотечественника по имени Антон. Злоумышленники грозились отрезать жертве палец и вымогали 500 тысяч рублей. Затем один из членов группировки попытался кинуть подельников, но просчитался.

Позже провинившегося вымогателя нашли с разбитой головой и в наручниках на заправке. Оттуда он попал в полицию. За предателя, как впоследствии выяснилось, тоже просили выкуп — у его возлюбленной.

Антону, который стал жертвой вымогателей, в итоге удалось сбежать. Он угнал машину одного из бандитов, но позже тоже оказался в полиции. Ему предъявлено обвинение в пребывании на территории Таиланда без визы.

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