Радуется дождю и пьет коктейли: застройщик обманул десятки ипотечников и улетел в Таиланд

Десятки семей пострадали из-за недобросовестного застройщика в Калининградской области, передает Telegram-канал Readovka. Журналисты связались с людьми, который не получили дома, и главой строительной компании, который сейчас отдыхает в Таиланде.

Одна из жертв принесла деньги застройщику по госпрограмме. Женщина внесла сумму летом 2024 года, а построить объект обещали к декабрю. Но к обещанному сроку на стройке был только фундамент. Глава компании, в свою очередь, был уже за пределами РФ. Всего пострадали около 30 семей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Также журналисты пообщались с закройщиком, который отдыхает в Таиланде. Он выкладывает видео, в которых радуется дождю и пьет коктейли. В беседе мужчина заявил, что попал в трудную жизненную ситуацию и в данный момент пытается заработать деньги. Также глава компании считает, что если его посадят, то «еще одна молодая судьба будет загублена».

Ранее сообщалось, что девятиклассника арестовали за обман петербурженки на 4,2 млн рублей. Юношу отправили в СИЗО на два месяца, пока идет расследование.