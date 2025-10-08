Мужчина застрелил известного российского архитектора на глазах дочери

В Санкт-Петербурге убили архитектора Александра Супоницкого. Это произошло прямо в доме на Кременчугской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

По данным источника, 50-летний мужчина пришел к архитектору с оружием. Он заставил Супоницкого встать на колени и застрелил его из карабина. Все это происходило на глазах у дочери архитектора.

После убийства этот мужчин устроил пожар и покончил с собой. Пожар быстро потушили. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

По предварительной информации, между убийцей и архитектором раньше был конфликт.

Александр Супоницкий был известным и уважаемым специалистом. Он был членом Союза архитекторов СССР и руководил своей компанией. Его компания, например, участвовала в создании делового центра «Лахта», проектировала станцию метро «Горьковская» и другие известные здания.

Ранее мы писали о том, что мужчина застрелил 11-летнего мальчика из-за пранка с дверным звонком.