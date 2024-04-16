Заморивший голодом месячного ребенка блогер-сыроед получил восемь лет колонии

Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему голодом собственного новорожденного ребенка. Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В суде блогер уверял, что хорошо заботился о младенце и кормил его, а ребенок якобы умер от врожденной дистрофии. Однако родители малыша не обращались к врачам, поскольку у новорожденного «всё было хорошо, он был активным и у него блестели глаза».

На прошлом заседании блогер заявлял, что ответственность за гибель ребенка должен нести не только он, но и мать малыша, которой назначили два года исправительных работ. Лютый посчитал такое наказание недостаточным.

Напомним, месячный ребенок сыроеда Максима Лютого умер весной 2023 года. Малыш появился на свет в домашних условиях. Следователи убеждены, что мужчина запрещал жене кормить мальчика в надежде вырастить «праноеда» — человека, который питается солнечной энергией.

Также мы писали, что блогер-сыроед начал есть мясо в СИЗО. На глазах у остальных мужчина продолжает отказываться от животных продуктов, а в тайне имеет запасы макарон с тушенкой.