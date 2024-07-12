Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП на Чуйском тракте

Заместитель министра ромышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в результате дорожной аварии, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ДТП произошло на 218 км Чуйского тракта. Toyota Camry, в которой ехал Локтюшов, совершила обгон по полосе встречного движения и столкнулась с Lada Largus. В результате столкновения также погиб водитель второй машины, он скончался на месте.

Как сообщает Telegram-канал 112, еще один пассажир иномарки госпитализирован. Также пострадали пассажиры Lada - супруга водителя и их трехлетняя дочь.

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