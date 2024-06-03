Оставил ни с чем: сыну Михаила Евдокимова ничего не досталось после смерти отца

Бывший губернатор Алтайского края, юморист Михаил Евдокимов погиб в ДТП в 2005 году. После смерти артиста мать его внебрачной дочери получила в наследство большой дом на Рублевке. Однако внебрачному сыну Евдокимова Даниилу Белову ничего не досталось от отца.

Даниил живет с мамой в Зеленограде. Молодой человек учится, а по выходным подрабатывает в автосалоне. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ он рассказал, что мать внебрачной дочери Евдокимова Надежда Жаркова при разделе имущества получила элитный особняк, который принадлежал юмористу.

Парень признался, что не держит обиды от отца, но от хорошего наследства он бы не отказался.

«Мне не обидно. Но если бы я это получил, я не был бы против», — сказал он.

Адвокат Маргарита Гаврилова отметила, что неважно, родился ребенок в браке или нет. По экспертизе ДНК можно подтвердить отцовство. Парню уже исполнилось 18 лет, поэтому он имеет право отсудить или оспорить имущество. Она отметила, что у Даниила высокие шансы получить законное наследство.

Артист был женат на Галине Евдокимовой, которая родила ему дочь Анну. Также у Евдокимова есть двое внебрачных детей: Анастасия от Надежды Жарковой и Даниил от Инны Беловой.

Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автомобильной аварии. Машина вместе с артистом, женой и водителем вылетела с дороги.

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