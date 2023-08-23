«Замкнутый круг»: жительница Екатеринбурга рассказала о состоянии дочери, впавшей в кому из-за ротавируса

Екатеринбурженка Елена Хрусталева рассказала о состоянии дочери, впавшей в кому из-за ротавируса, об этом сообщает портал E1.ru. Напомним, девочка оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Сначала родители лечили ребенка дома, ей постепенно становилось легче, однако потом состояние резко ухудшилось, понадобилась госпитализация. Уже в больнице она впала в кому.

По словам матери ребенка, сейчас девочке стало чуть лучше. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы перевезти дочь в Москву. При этом нужных специалистов в больницах Краснодарского края нет.

«Она находится на ИВЛ, к нам прилетали врачи из Екатеринбурга и Краснодара, но прогнозы неутешительные. На сегодняшний день есть улучшения, но транспортировка возможна, только если ей станет лучше в плане отечности мозга», — рассказала Хрусталева.

По словам Елены, они попали в безвыходное положение — перевезти девочку невозможно, а необходимого специалиста в больнице нет.

«Это замкнутый круг: улететь мы не можем, потому что у дочери отек мозга, а клиническую картину может поставить только невропатолог, которых тут нет», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что в Москве по подозрению в педофилии задержали гражданина Китая. По данным правоохранителей, мужчина приставал к нескольким малолетним девочкам на детской площадке.