Целовал в шею и трогал за интимные места: в Москве гражданина Китая задержали по подозрению в педофилии

Столичные правоохранители задержали гражданина Китая, подозреваемого в педофилии. По их данным, мужчина приставал к нескольким малолетним девочкам. В отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Baza.

Полицейские узнали о совершаемых гражданином КНР преступных действиях от жительниц юго-запад Москвы 21 августа. Женщины рассказали, что на детской площадке у дома по улице Академика Пилюгина к их несовершеннолетним дочкам пристает некий мужчина. Незнакомец брал детей в возрасте от семи до десяти лет на руки, после чего целовал в шею и губы, а также трогал за половые органы.

Прибывшие по вызову стражи порядка задержали 69-летнего мужчину, который оказался гражданином другого государства. В Москве он проживал у своего сына, постоянной регистрации не имел. На следующий день после задержания против пожилого китайца возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде 20 лет колонии строго режима.

Ранее в Ленинградской области эксгибиционист обнажился перед двумя несовершеннолетними сестрами. Мужчину поймал отец одной из девочек и передал полицейским.