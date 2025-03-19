«Хочу, чтобы компенсировали то, что забрала»: похитители школьницы в Ачинске вышли на связь с журналистами

В Красноярском крае неизвестные похитили 15-летнюю девочку и потребовали у ее родителей 500 тысяч рублей. Кроме того, преступники вышли на связь с журналистами.

Сначала предполагаемые похитители записали видео с заплаканной школьницей на кладбище и отправили родителям, которые сразу же обратились в полицию.

После этого злоумышленники вышли на связь с Telegram-каналом Kras Mash и передали новое обращение девочки. На кадрах подросток сообщила, что с ней все в порядке, и что она соскучилась по родителям.

«Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала. И моральный ущерб», - пояснил в переписке с журналистами предполагаемый похититель.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Ведутся поиски девочки.

Как пишет mk.ru, одной из версий рассматривается возможная инсценировка похищения. При этом школьница характеризуется положительно. Ранее она никогда не уходила из дома и не конфликтовала с родителями.

Известно, что семья похищенной проживает в городе Ачинск. Девочка ушла из дома 18 марта и с тех пор данных о ее местонахождении нет.

Ранее житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю немую девочку, которая ждала своего отца в автомобиле у магазина. Мужчину нашли, он находился в неадекватном состоянии и привел подростка к себе домой, однако жена выгнала ее на улицу.