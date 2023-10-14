Заметно нервничал: победителя третьего сезона шоу «Танцы» задержали с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета в Москве. У победителя телевизионного конкурса обнаружили запрещенные вещества, передает Telegram-канал 112.

Сотрудники ДПС остановили машину, в которой сидел танцор, сегодня ночью на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя транспортного средства и заметили, что пассажир почему-то изрядно нервничает. Щебету задали вопрос о запрещенных веществах, и он ответил отрицательно, однако все равно продолжал вести себя странно. Когда Дмитрий вышел из машины, то попытался что-то проверить в кармане, а сотрудники не позволили ему это сделать. После бывший участник шоу признался, что везет с собой марихуану.

Для выяснения обстоятельств танцора доставили в отделение. При осмотре у него нашли 10 грамм запрещенного вещества. Теперь в отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело о хранении наркотических средств.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали актрису Рамилю Искандер с 2 килограммами наркотиков. Суд принял решение арестовать знаменитость.