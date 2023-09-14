Рамиля Искандер, которую поймали с 2 кг наркотиков, обжаловала арест

Актриса Рамиля Искандер, пойманная с наркотиками, обжаловала арест, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы, Искандер не согласна с арестом. Напомним, актрисе избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 22 суток, то есть до 21 октября 2023 года.

Искандер подала апелляцию, которую суд рассмотрит 15 сентября. Она попросила изменить меру пресечения.

Ранее Рамилю Искандер задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ. При обыске знаменитости правоохранители изъяли около 2 кг мефедрона. В следственном комитете рассказали, что вышли на сообщника актрисы, в автомобиле которого нашли еще 10 кг запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. На ее счету более 20 ролей в фильмах и сериалах, она также занимается озвучиванием кино и видеоигр.

Ранее мы писали о том, что задержанная с наркотиками актриса собирала деньги для своей матери. Родственница актрисы больна раком, ей требовалось дорогостоящее лечение.