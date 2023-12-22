Замерзшие трупы лежали в будках: хозяева обрекли животных на мучительную смерть под Хабаровском

В селе Полетное Хабаровского края 13 коз и баранов погибали на улице от холода и голода. Чтобы спастись, животные прибились в теплицу одной из жительниц. Хозяева оказались не в состоянии позаботиться о скоте — они находятся в длительном запое. У горе-фермеров также нашли трупы истощенных и замерзших собак.

На протяжении двух недели козы и бараны прибились в теплицу к местной жительнице Ирине. Сердобольная женщина дала им приют, и скормила практически все запасы, которые у нее были, картофеля не осталось даже на посев. Сейчас скоту помогают всем селом, но впереди еще долгая зима, а козы совсем скоро дадут потомство, пишет Kp.ru.

Скот могли бы разделить между фермерами, но у них нет места для дополнительных голов. Накануне в село приезжали краевые власти, и они увидели страшное.

«Они пришли к тому хозяину, но он даже не понял ничего, что происходит. При этом, в будках у него нашли трупы собак», — рассказала Ирина.

Муж женщины попытался их подкармливать, а позже он уехал в тайгу, а когда вернулся, собак уже нашли мертвыми в будках — они скончались от голода.

Депутат законодательной думы Хабаровского края Наталья Коваленко пишет обращения в прокуратуру и всевозможные инстанции, чтобы помочь скоту. Они верят, что власти помогут разобраться в случившейся ситуации.

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