Замерзающего малыша в одном подгузнике обнаружили на улице в российском городе

В городе Волхове Ленинградской области полуголый малыш без родителей стоял около многоэтажного дома. Полуторогодовалый мальчик находился на улице в одной футболке и подгузнике. Ребенку помогла случайная прохожая.

Местная жительница увидела малыша на улице Авиационной. Он был одет только в легкую футболку и подгузник. Несмотря на то, что температура воздуха составила в тот день минус семь градусов, ребенок успел замерзнуть, сообщает источник Kp.ru.

По его словам, мальчика госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Его отца и мать задержали. Сотрудник ОДН работал весь день на улице с родителями ребенка. На них составлен протокол. В дальнейшем мать и отца мальчика планируют лишить родительских прав.

В семье воспитываются четверо детей. Мать работает парикмахером, а отец на заводе. До инцидента они не состояли на учете.

До этого в Санкт-Петербурге ребенок спас мать, которую избивал в Новый год муж. Несовершеннолетний обратился в полицию и сообщил, что отец пытается ее убить.