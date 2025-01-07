В Петербурге скандал на Рождество вскрыл историю про изнасилование школьницы в новогоднюю ночь

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в Северной столице. Мужчину заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки. По данным РЕН ТВ, мигрант надругался над несовершеннолетней жертвой в новогоднюю ночь.

О случившемся стало известно только спустя 6 дней. На Рождество в квартире одного из домов на проспекте Стачек разгорелся скандал. Соседи вызвали полицию. Стражи порядка, как позже выяснились, задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы.

«Все произошло практически сразу после полуночи, он был пьян», — сообщил источник.

Сейчас мигрант находится в полиции. В отношении задержанного составлен протокол о нарушении правил въезда в РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник закрывал жертве лицо подушкой.