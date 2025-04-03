Заманил в общественный туалет: российского подростка-инвалида изнасиловали на ж/д станции

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Лигово педофил изнасиловал 16-летнего мальчика с инвалидностью. Подробности сообщает 78.ru.

Неизвестный мужчина подошел 2 апреля к подростку на станции Лигово и начал с ним разговаривать. Внезапно злоумышленник схватил парня за руку и затащил в туалет, где совершил в отношении него насильственные действия.

Выяснилось, что ставший жертвой изнасилования подросток учится в колледже и проживает с 63-летней бабушкой. Родителей у него нет.

Полиция ищет педофила, совершившего противоправные действия в отношении мальчика.

До этого в Подмосковье трое парней ударили, заставили 14-летнюю девочку-инвалида проглотить неизвестные вещества, затащили в подвал и изнасиловали. Сейчас полиция занята поиском преступников.