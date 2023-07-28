Заманил собакой и изнасиловал: пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли в квартире взрослого мужчины

Стало известно, что девочка восьми лет, которую на протяжении двух дней искали в Екатеринбурге, подвергалась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Об этом сообщает Ura.ru.

26 июля восьмилетняя девочка ушла из дома и потерялась. Сотрудники правоохранительных органов нашли ее живой в общежитии в квартире взрослого мужчины. Малышка была сильно напугана. Два дня ее искали волонтеры, силовики и спасатели.

Выяснилось, что у мужчины, который заманил к себе домой девочку с помощью собаки, была супруга и дочь. Некоторое время назад жена ушла от него вместе с ребенком. Предполагается, что злоумышленник совершал действия сексуального характера и по отношению к своей дочке.

Региональное ведомство СКР пока никак не комментирует данную информацию.

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