Под Калининградом 12-летний подросток сел за руль отцовской машины и переехал сам себя

В Калининградской области 12-летний подросток захотел проехаться на автомобиле отца, но не смог справиться с управлением, из-за чего оказался под колесами. О произошедшем сообщил Телеграм-канал Amber Mash.

По информации источника, школьник сел за руль родительского транспортного средства, запустил двигатель, однако машина начала двигаться назад, а не вперед. В результате этого ребенок выпал наружу, так как дверь была незакрыта, и переехал сам себя.

Травмы школьника оказались не смертельными. В больнице отметили, что все кости 12-летнего остались целы. Сейчас его жизни ничего не угрожает, а вот его родителей будет ждать проверка по факту произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае на 11-летнего мальчика напала чужая мать. Очевидцы рассказали, что женщина избивала и оскорбляла ребенка из-за того, что он якобы столкнул с велосипеда ее сына. При этом сама россиянка в полиции свою вину отрицала и заявляла, что школьника не трогала. Напротив, по ее словам, именно он нанес ей удар в лицо, а не она ему.