«Залил жгучий яд в пулю»: подросток планировал вооруженное нападение на одноклассников и учителей

В Пермском крае задержали подростка, который писал о планах расстрела в школе и расправы над отчимом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, стражей правопорядка заинтересовал открытый блог 16-летнего школьника. Там он рассказывал о негативе, который испытывает к окружающим, депрессии и о насилии. Юный житель жаловался на побои дома и в детском саду. Кроме того, он писал о своих опасных планах.

К постам он добавлял фотографии, на которых позировал с огнестрельным оружием и ножами. Отмечается, что он очень подробно описывал план нападения на свою школу, добавляя детали расправы над одноклассниками, учителями и директором.

«Я отдельно залил жгучий яд в пулю и выстрелю ей в жирный живот», — писал подросток.

Полицейские разбираются, действительно ли школьник готовился к нападению на учебное заведение или просто пытался обратить на себя внимание.

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