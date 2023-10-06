Стали известны новые подробности состояния девочки, которую изрезала подруга в лесу под Новосибирском

Появились новые подробности состояния девочки, на которую в лесу напала подруга с канцелярским ножом. В больницу ее доставили в критическом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. В итоге после сложной операции, продлившейся пять часов, ее удалось стабилизировать. Сейчас она уже находится в общей палате. Об этом сообщает Kp.ru.

Как стало известно, 13-летнюю пациентку уже выписали из реанимации. Сейчас к ней уже пускают родителей. Других подробностей ее восстановления пока нет.

Напомним, что девочка пострадала еще 1 октября во время прогулки по лесу со сверстницей. Подросток неожиданно напала на нее и изрезала ей лицо и руки канцелярским ножом. Школьнице чудом удалось сбежать и сообщить о своем местонахождении спасателям. Когда начались ее поиски, она уже не могла двигаться, но продолжала быть в сознании и описывать, что видит рядом с собой. Один из членов группы признался, что, если бы ее обнаружили немного позже, помочь ей уже не удалось бы.

Ранее в Екатеринбурге подростки напали на мальчика, отказавшегося покупать у них электронные сигареты. Они не только избили несостоявшегося покупателя, но и расстреляли его из пневматического оружия.