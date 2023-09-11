Залезала в дом и увозила на кладбище: учительнице дали два года тюрьмы за секс со школьником

В США учительница получила срок после того, как занялась сексом с 17-летним школьником. Интимная связь происходила на протяжении определенного времени, а пару видели даже на кладбище. Об этом сообщает портал KOLN.

По данным источника, учительница старшей школы Кали Хайкс из штата Небраска заприметила 17-летнего парня. Он ответил взаимностью. Ради интимной связи 26-летняя женщина пробиралась в дом его семьи по ночам, а однажды патрульные видели, как ее машина и автомобиль ученика выезжали с территории местного кладбища.

Полицейские получили анонимное сообщение о неподобающих отношениях со школьником, а после проверки арестовали Хайкс. Родители подростка рассказали, что он интересовался у них, как бы они отнеслись к его роману с 25-летней женщиной. Сестра же вспомнила, как женщина пробиралась к ним в дом ради встречи с подростком.

Учительница предстала перед судом, ее приговорили к 24 месяцам тюремного заключения. После отбывания половины срока она получит право на условно-досрочное освобождение.

Ранее мы писали о том, как учительнице из католической школы дали четыре года тюрьмы за секс с двумя учениками. Она пригрозила ребятам самоубийством, если о половом акте узнает кто-то еще. Молодые люди учились в разных учреждениях.