Учительнице из католической школы дали четыре года тюрьмы за секс с двумя учениками

В Канаде учительница из католической школы занялась сексом с двумя учениками в своей машине и пригрозила им самоубийством, если о половом акте узнает кто-то еще. Молодые люди учились в разных учреждениях. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, 34-летняя преподаватель Марианна Риосси работала в католической школе и подрабатывала в другой. После помолвки с возлюбленным она повстречала 15-летнего юношу, с которым стала переписываться. Перед Рождеством она попросила его о поцелуе в качестве подарка, а после у них начались интимные отношения.

Через месяц учительнице надоел школьник. Она попросила его не преследовать ее, а иначе расскажет руководству учебного заведения и его родителям, что он домогался ее. Оказалось, что у женщины просто появился новый бойфренд.

Отмечается, что ним она тоже каталась на своей машине, а во время остановок занималась оральным сексом и петтингом. Но роман закончился, когда юноша услышал, какие слухи ходят вокруг его спутницы. Росси пригрозила, что покончит с собой, если он расскажет об их отношениях.

Но эта информация все равно дошла до полицейских. Они устроили обыск в доме учительницы и обнаружили биологические следы подростка на пассажирском сиденье ее автомобиля и на ее вещах. Также были найдены переписки с романтичными признаниями в любви, всего около 15 тысяч сообщений.

Спустя пять лет расследования учительницу приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, как тайская школьница родила малыша во время экскурсии в провинции Наратхиват. Семиклассница отлучилась в туалет, где и появился на свет ребенок. Данное обстоятельство не смутило девочку: она выбросила младенца в мусорное ведро и продолжила путешествовать.