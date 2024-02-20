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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 20 февраля 2024, 16:24
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Залез в раковину, после чего включил горячую воду: полуторагодовалого мальчика госпитализировали с ожогами

В Петербурге полуторагодовалый мальчик включил горячую воду и сварился в раковине.
Залез в раковину, после чего включил горячую воду: полуторагодовалого мальчика госпитализировали с ожогами

© Freepik

Врачи в Санкт-Петербурге оказывают необходимую помощь полуторагодовалому мальчику, который получил ожоги. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, передает Фонтанка.

Инцидент произошел в квартире на Серебристом бульваре. Мальчик, оставшись без присмотра, залез в раковину, после чего самостоятельно включил горячую воду. Через некоторое время мама узнала о случившемся и обратилась в скорую.

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали. При осмотре у него зафиксировали термические ожоги бедер, голени и стопы. В настоящий момент несовершеннолетний пациент находится в хирургическом отделении и получает необходимую помощь.

Ранее в Воронеже шитье поделки обернулось для мальчика экстренной колоноскопией. Ребенок случайно проглотил опасный предмет, который в итоге застрял у него в кишечнике.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
ожоги