Залез на перила, но не удержался: москвич упал со второго этажа ГУМа из-за эффектного фото

В Москве мужчина хотел сделать эффектное селфи в торговом центре ГУМ, сел на перила, но сорвался вниз. Пострадавшего с переломом доставили в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, москвич гулял по Красной площади, а потом зашел в ГУМ, чтобы пройтись по торговым рядам. Ему захотелось сделать селфи, тогда он достал телефон, присел на перила, но не смог удержать вес. СМИ пишут, что его мог перевесить тяжелый рюкзак.

Мужчина упал на пол с галереи второго этажа. Он приземлился возле фонтана. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Сообщается, что у него перелом крестца.

Ранее мы писали о том, как школьник разбился насмерть, упав с крыши заброшенной Академии дзюдо в Звенигороде. Девятиклассник вместе со своими друзьями проник на территорию здания Академии. Поскольку никаких предупреждающих знаков ни на ограде, ни на фасаде дома не было, ребята беспрепятственно проникли внутрь и забрались на самый верх, под крышу, ради того, чтобы сделать «страшный ракурс».

Поиски ракурса обернулись трагедией: под одним из школьников сломалась балка, и он рухнул с большой высоты на расположенную внизу декоративную сетку. Дети вызвали скорую, однако спасти товарища не удалось.