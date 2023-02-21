В российской Академии дзюдо произошло смертельное селфи

20 февраля учащийся девятого класса одной из звенигородских школ вместе со своими друзьями проник на территорию здания Академии дзюдо.

Поскольку никаких предупреждающих знаков ни на ограде, ни на фасаде дома не было, ребята беспрепятственно проникли внутрь и забрались на самый верх, под крышу, ради того, чтобы сделать «страшный ракурс».

Поиски ракурса обернулись трагедией: под одним из школьников сломалась балка, и он рухнул с большой высоты на расположенную внизу декоративную сетку.

Дети вызвали скорую, однако спасти товарища не удалось.

В больнице девятиклассник скончался от полученных травм, - сообщает MK.ru.

С момента торжественного открытия спортивного центра в его стенах произошли всего два турнира: в 2012-м и 2014-м годах.

С тех пор здание закрыто, а горожане тщетно пытаются привлечь внимание к постепенно ветшающему объекту государственной недвижимости.