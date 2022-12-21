Закусил: житель Бурятии во время застолья откусил палец хозяйке квартиры

35-летний житель Бурятии пришел в гости к супружеской паре, поучаствовал в драке и откусил фалангу пальца хозяйке. Теперь он подозревается в причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 20 ноября этого года. Подозреваемый пришел в гости к своим знакомым – мужу с женой. Они распивали алкогольные напитки и спорили. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. 42-летняя женщина хотела разнять их, но только разозлила гостя. Он откусил ей фалангу пальца.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Сотрудники рассказали о случившемся полицейским, которые задержали мужчину. Он никуда не бежал, а остался в квартире. Известно, что ранее он не был судим.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Мужчина полностью признал свою вину.

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