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15:49, 02 декабря 2022
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Россиянин в пылу скандала пытался выдавить глаза сожительнице

Россиянин в пылу скандала пытался выдавить глаза сожительнице

В городе Ртищево Саратовской области 40-летний мужчина накинулся на сожительницу и надавил на глаза. До этого он неоднократно избивал возлюбленную: в июне неадекват вытащил ее за волосы из машины и нанес не менее 9 ударов.

Оба факта легли в основу уголовного дела о нанесении побоев. Ранее у мужчины была судимость по данной статье.

На этот раз суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Мужчина признал вину.

В середине ноября сахалинец избил жену до смерти при гостях.

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