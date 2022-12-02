Россиянин в пылу скандала пытался выдавить глаза сожительнице

В городе Ртищево Саратовской области 40-летний мужчина накинулся на сожительницу и надавил на глаза. До этого он неоднократно избивал возлюбленную: в июне неадекват вытащил ее за волосы из машины и нанес не менее 9 ударов.

Оба факта легли в основу уголовного дела о нанесении побоев. Ранее у мужчины была судимость по данной статье.

На этот раз суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Мужчина признал вину.

В середине ноября сахалинец избил жену до смерти при гостях.