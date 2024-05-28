Закрывался в кабинете якобы читать книжки: сотрудника МЧС обвинили в совращении дочери и падчерицы

В Москве в отношении высокопоставленного сотрудника МЧС возбудили два уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Его жертвами, предположительно, стали дочь и падчерица.

Об этом пишет сайт mk.ru, который приводит подробности случившегося.

По информации издания, в мае 2023 года мать обратилась в полицию, заявив о насилии отца над 13-летней дочерью. Домогательства длились 6,5 лет, а начались, когда ребенок пошел в первый класс. Отец постоянно закрывался с дочерью в кабинете под предлогом чтения книг. После развода он стал брать дочь и сына на выходные – пока мальчик играл в гаджеты в наушниках, отец совращал девочку.

Только повзрослев, она поняла, что действия отца – преступление. Она пыталась поговорить с мужчиной, но тот стал угрожать, что оставит бывшую семью без алиментов.

В 2022 году у мужчины появилась новая женщина, и он стал домогаться ее 9-летней дочери, также закрываясь в кабинете. Девочка призналась во всем родной дочери отчима. Тогда та рассказала о происходящем матери.

Мужчина не признает вину, он заявляет, что дочь оговорила его под влиянием матери. Мать падчерицы подключилась к расследованию уголовных дел, отстаивая права ребенка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде арестовали экс-чиновника, его подозревают в растлении девочек от 13 до 15 лет.