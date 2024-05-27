«Увлекался несовершеннолетними»: в Волгограде 72-летнего экс-чиновника заподозрили в растлении девочек

В Волгограде задержали и арестовали 72-летнего экс-главу района. Мужчина обвиняется в педофилии: одной из его возможных жертв было 13 лет.

Подробности приводит V1.RU.

Издание отмечает, что первым о задержании написал анонимный Telegram-канал «Остров свободы». По его информации, задержанный был не только главой района, но и владельцем популярной в 90-е годы туристической компании. Он имеет ученую степень кандидата биологических наук.

Отмечалось, что задержание произошло 24 мая. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

В издание обратилась мать пострадавшей девочки, по ее словам, количество жертв может увеличиться до 4-х. Всем от 13 до 15 лет. Женщина утверждает, что задержанный «увлекался несовершеннолетними девочками», «есть и факты, и прямые доказательства».

Женщина выразила готовность обратиться к адвокату Павлу Астахову: она утверждает, что «дело очень серьезное».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина затащил школьницу в автомобиль и изнасиловал. Вернувшись домой, она рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию, злоумышленника задержали.