Закрывали в кладовке без еды и света: в Ульяновской области родители издевались над 7 приемными детьми

В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая запирала в кладовке семерых приемных детей. Она оставляла несовершеннолетних без еды и света. Теперь местной жительнице грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает сайт Kp.ru.

О фактах издевательства в семье стало известно после того, как 6 марта в результате конфликта между одной из дочерей и приемным отцом мужчина достал строительный пистолет. Несовершеннолетняя обратилась в полицию, детей изъяли, была организована проверка.

Выяснилось, что оба родителя издевались над детьми. Так, мать не раз закрывала приемных детей в кладовке – они оставались без света, еды и воды. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением.

Известно, что взрослые усыновляли детей из корыстных побуждений – их интересовали пособия.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мать три месяца истязала дочь полутора лет. Девочку били и держали в сундуке.