Била и держала в сундуке: 22-летняя мать месяцами издевалась над полуторагодовалой дочерью в Кузбассе

В Кемеровской области 22-летняя мать на протяжении трех месяцев истязала полуторагодовалую дочь. Женщина избивала малышку и запирала ее в сундуке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как стало известно, издевательства над ребенком продолжались с октября по декабрь 2023 года. Россиянка наносила удары по малолетней электрическим шнуром и другими предметами. Кроме того, за провинности она сажала дочь в сундук, закрывала и держала в нем некоторое время. В ведомстве отметили, что девочка могла там находиться по несколько десятков минут.

О том, что происходит в семье, сообщила правоохранителям знакомая молодой матери. После этого подозреваемую задержали, а ее ребенка поместили в социальное учреждение. В ближайшее время будет выбрана мера пресечения для женщины.

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