Закрытый перелом: лошадь покалечила ребенка в Анапе

В Анапе сбежавшая лошадь налетела на 8-летнего ребёнка, который возвращался с пляжа. У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Семья приехала на отдых из Санкт-Петербурга. В момент инцидента ребенок шел с отцом и играл, лошадь неожиданно пролетела мимо и столкнула школьника. Сразу после происшествия ему была оказана медицинская помощь.

Впоследствии лошадь была поймана, а также удалось выяснить, кто является ее хозяином. Как оказалось, животное принадлежит конноспортивной базе. Собственник Павел Дектерев заявил, что после атаки оводов лошадь сбежала. Мужчина признал свою вину.

Мать пострадавшего ребенка также прокомментировала случившееся: «Я всегда знала, что, если с ребёнком что-то случилось, это моя вина. Не так объяснила, не рассказала ему. Но с владельцев лошади вины, конечно, тоже не снимаю».

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок потянулся за котом и выпал из окна первого этажа. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лобной области и параорбитальную гематому.