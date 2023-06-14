В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок потянулся за котом и выпал из окна

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа из-за сидящего на водоотливе кота. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 13 июня малыш захотел погладить кота и потянулся к нему. Однако внезапно он потерял равновесие и выпал из окна. После этого потерпевшего доставили в местную больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лобной области и параорбитальную гематому.

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