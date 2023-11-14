В Приморье амурский тигр атаковал пасеку и ранил сторожа

В Кировском районе Приморья амурский тигр вышел к людям и напал на сторожа пасеки, когда тот набирал воду в ручье. В результате мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован, его состояние медики оценивают как стабильное.

Владелец пасеки попытался отпугнуть тигра и произвел несколько выстрелов в воздух, однако животное не отреагировало на опасность. Тогда мужчина выстрелил в сторону полосатого. После этого хищник убежал и скрылся в лесу. Неизвестно, получил ли он ранения.

На место нападения выехали сотрудники охотнадзора и полиция. Специалисты установят причину нападения тигра. Не исключается, что животное было ранено, поэтому проявило агрессию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Ранее мы писали, что на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре обнаружили раненого четырехмесячного тигренка. Малыш лежал в одиночестве на дороге во время метели. У детеныша амурского тигра оказалась сломана лапа. Скорее всего, кроху сбила машина. За зверем приехал ветеринар из Амурска.