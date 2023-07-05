Закрыть окна: эколог рекомендовал жителям Петербурга покинуть город из-за пожара на складе покрышек

Эколог Асхат Каюмов рассказал Газете.Ru, что людям, проживающим вблизи с горящим складом покрышек в Санкт-Петербурге, рекомендуется уехать из дома, пока дым не развеется.

Председатель совета экоцентра Дронт сообщил, что во время горения резины в воздухе появляются опасные для здоровья молекулы бензпирена.

Специалист также добавил, что подобные испарения вызывают рост окнозаболеваемости, поэтому необходимо покинуть территорию.

Людям, которые не могут уехать, эколог рекомендует не проветривать квартиру в ближайшие пару дней. Также не стоит выпускать детей на улицу. Каюмов сообщил, что нужно минимизировать поступление внешнего воздуха в квартиру.

По словам эколога, пожар опасен не только для людей, но и для животных.

Напомним, 5 июня во Фрунзенском районе Петербурга загорелись автомобильные покрышки. Площадь пожара — 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. Пожар локализовали. На месте работали 58 сотрудников МЧС.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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