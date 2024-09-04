Закованных в наручники пенсионеров нашли в нелегальном доме престарелых

В Казани из нелегального дома престарелых спасли 22 пенсионера, которые были в ужасном состоянии. Некоторых из них приковали наручниками к кроватям, а вокруг была антисанитария. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, на самом деле это был обычный частный дом, который переоборудовали в дом престарелых. Он много лет работал нелегально. Правоохранители обратили внимание на него после того, как одна из пенсионерок умерла, а ее имущество ушло в руки посторонних людей.

После проверки и расследования было решено провести обыск. Силовики обнаружили 22 пенсионера, которые жили в ужасных условиях. Они находились в плохом состоянии и нуждались в помощи врачей.

Правоохранители задержали трех сиделок, которые должны были ухаживать за постояльцами. Также ведется работа с одним из владельцев заведения.

Отмечается, что за годы существования в доме престарелых умерли, как минимум 20 человек. Один труп был в это время в здании. Выясняется, что случилось с имуществом тех, кто ушел из жизни и тех, кто проживал в кошмарных условиях.

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