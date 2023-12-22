Закопавшая ребенка в сугроб женщина скрывала беременность от семьи

Жительница уральского поселка, которая закопала только что родившегося малыша в сугроб, скрывала беременность от семьи. Ее родные сообщили полиции, что не знали о положении матери.

Об этом рассказал сайт E1.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, супруг женщины работает учителем. В семье растут двое детей: 2019 и 2021 годов рождения.

«Родные, узнав о ЧП, были в шоке. Они сказали полиции, что якобы не знали о беременности женщины», - сообщил Горелых.

В полицию обратился свекр женщины: он рассказал, что пришел на свой участок покормить уток, кур и поросят. Там он увидел невестку с малышом на руках, он дал простыню и ушел, чтобы вызвать полицию и скорую. Когда вернулся, женщина была без ребенка – малыш лежал в сугробе в десяти метрах от бани. Его занесли в дом и отогрели.

Сейчас ребенок находится в реанимации, его вес при рождении составлял 2,5 кг. В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.

В прокуратуре сообщили, что семья не состояла на учете. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что беременная втайне пришла на дачу свекра и заперлась в бане, где родила ребенка. Позже в больнице у новорожденного нашли мозговую дисфункцию и переохлаждение.