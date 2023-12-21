Россиянка втайне пришла на дачу к свекру, родила в бане и закопала ребенка в снегу

На Урале женщина закопала новорожденного ребенка в снегу. Малыша обнаружил дедушка, он успел откопать его и вызвать скорую.

Подробности этой истории приводит РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Свердловской области. 20 декабря беременная женщина втайне пришла на дачу к свекру. Там она заперлась в бане и родила ребенка.

Мужчина в этот день решил заехать на дачу и неожиданно для себя увидел невестку с новорожденным. Он дал ей простынь и пошел к соседу за помощью.

Вернувшись, свекр нашел женщину за баней с лопатой в руках. Оказалось, что она закопала ребенка.

Мужчины спасли малыша, в больнице ребенку диагностировали переохлаждение, он попал в реанимацию. Также у него обнаружили мозговую дисфункцию.

Известно, что у матери это уже третий ребенок. После случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина выбросила новорожденного из окна после родов. Малыша нашел в сугробе прохожий. Ребенка спасли, он уже начал самостоятельно есть.