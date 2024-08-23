Заключенный ИК-19 во время захвата колонии помогал ФСИН нейтрализовать радикалов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сидевший в ИК-19 Александр Бойко пытался помочь сотрудникам ФСИН противостоять захватившим заложников террористам. По сообщениям журналистов, мужчина оказал сопротивление, однако ему вспороли живот. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, Бойко потерял много крови.

Александр Бойко попал в колонию еще в 2005 году — его поместили под стражу признав виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. По словам жителей Абнинского района, в котором жил мужчина, прокурор допрашивал свидетелей не особо вдаваясь в детали произошедшего. В итоге подозреваемых было два, но сел в колонию именно Бойко — ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что рядом с ИК-19 спрятали всех коней, чтобы нападавшие не смогли на них ускакать.